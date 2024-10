Die Heidelberg Materials Aktie verzeichnete in den letzten Handelstagen eine positive Entwicklung. Im XETRA-Handel legte der Anteilsschein um 1,5 Prozent zu und erreichte einen Tageshöchstkurs von 100,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 56.934 Aktien. Analysten sehen weiteres Potenzial und geben im Durchschnitt ein Kursziel von 116,59 EUR aus. Für das laufende Jahr wird eine Dividende in Höhe von 3,23 EUR erwartet, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Aktienrückkaufprogramm in vollem Gange

Parallel zur positiven Kursentwicklung setzt Heidelberg Materials sein Aktienrückkaufprogramm fort. In der Woche vom 21. bis 25. Oktober 2024 wurden insgesamt 5.000 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 98,1019 EUR erworben. Das Gesamtvolumen des Rückkaufs belief sich auf 490.509,50 EUR. Diese Maßnahme unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in die eigene Aktienwertentwicklung und könnte sich positiv auf den Kurs auswirken.

