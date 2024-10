Die SAP SE-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen Anstieg von 0,7 Prozent auf 222,50 EUR in der XETRA-Sitzung. Mit einem Tageshöchststand von 223,05 EUR näherte sich das Papier seinem 52-Wochen-Hoch von 223,20 EUR, das am 22.10.2024 erreicht wurde. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 124,28 EUR am 28.10.2023 zeigt sich eine bemerkenswerte Erholung. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 226,33 EUR für die SAP-Aktie.

Ergebnisse und Zukunftsaussichten

Im abgelaufenen Quartal konnte SAP ein Ergebnis je Aktie von 1,25 EUR verbuchen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,09 EUR darstellt. Der Umsatz kletterte um 9,38 Prozent auf 8,47 Mrd. EUR. Trotz der positiven Entwicklung äußerte sich der SAP-CEO kritisch gegenüber einer möglichen Regulierung im Bereich Künstlicher Intelligenz. Das Unternehmen plant weiterhin massive Investitionen in sein Cloud-Geschäft, was die zukünftige Wachstumsstrategie unterstreicht.

