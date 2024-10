NEW YORK (dpa-AFX) - Der starke Rückgang der Ölpreise infolge nachlassender Eskalationssorgen in Nahost haben dem US-Aktienmarkt am Montag Auftrieb gegeben. Geopolitische Risiken nach dem moderater als erwartet ausgefallenen israelischen Vergeltungsschlag gegen den Iran würden wieder ausgepreist, hieß es an den Börsen.

Sinken die Ölpreise spürbar, mindert dies den Inflationsdruck. Das könnte der US-Notenbank Fed mehr Spielraum für Zinssenkungen geben. So in etwa lauten derzeit wohl die Überlegungen von Börsianern. Zudem profitieren viele Unternehmen auf der Kostenseite von schwächeren Ölpreisen.

Der Dow Jones Industrial gewann letztlich 0,65 Prozent auf 42.387,57 Punkte, nachdem der bekannteste Wall-Street-Index in der vergangenen Woche noch um fast drei Prozent abgesackt war.

Für den marktbreiten S&P 500, der in der Woche zuvor rund ein Prozent verloren hatte, ging es am Montag um 0,27 Prozent auf 5.823,52 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100, der sich in der Vorwoche gegen den negativen Trend stemmen und leicht zulegen konnte, gab seine moderaten Gewinne bis Handelsschluss dagegen ab. Er schloss letztlich prozentual unverändert bei 20.351,07 Zählern.

Zunehmend in den Blick rückt zudem auch die Präsidentschaftswahl am Dienstag nächster Woche, weshalb allzu große Sprünge an den US-Börsen bis dahin nicht erwartet werden. "In den vergangenen Handelstagen positionierten sich die Marktteilnehmer noch einmal stärker in Richtung eines Trump-Sieges: Die Renditen von Staatsanleihen stiegen deutlich an, die Aktienmärkte tendierten freundlich", hieß es bei der Dekabank. Nun warteten alle ab, was am Wahltag geschehe: wird der Republikaner Donald Trump wieder Präsident werden oder wird mit Kamala Harris von der Demokratischen Partei erstmals eine Frau in das Weiße Haus einziehen?/ck/he

