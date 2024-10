Stellantis, der internationale Automobilkonzern, sieht sich mit Herausforderungen bei der Umsetzung seiner Elektrofahrzeug-Strategie konfrontiert. Berichten zufolge könnte die Einführung der Elektroauto-Plattform STLA Small im spanischen Werk Vigo um bis zu zwei Jahre verschoben werden. Diese Verzögerung würde bedeuten, dass der neue Peugeot e-2008 erst ab September 2029 vom Band laufen würde, was deutlich später ist als ursprünglich geplant. Die Nachricht über diese mögliche Verschiebung könnte Auswirkungen auf die Wahrnehmung des Unternehmens bei Investoren haben und den Aktienkurs beeinflussen.

Fortschritte im Ladeinfrastruktur-Bereich

Trotz der Verzögerungen im Produktionsbereich macht Stellantis Fortschritte in anderen Geschäftsfeldern. Mit der neuen Submarke Free2Move Charge bietet der Konzern nun Zugang zu mehr als 800.000 Ladestationen in 29 europäischen Ländern. Dieser Service, genannt "Go", ist Teil eines umfassenden Ökosystems für Ladeinfrastruktur und Energiemanagement, das Stellantis aufbaut. Diese Entwicklung könnte als positives Signal für die langfristige Strategie des Unternehmens im Bereich der Elektromobilität gewertet werden.

