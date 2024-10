War Donald Trump im Sommer noch vom Kandidatenwechsel der Demokraten überrascht worden, hat er mittlerweile wieder zu "alter Stärke" zurückgefunden. Der zeitweilige Vorsprung von Kamala Harris ist in den letzten Wochen wieder zusammengeschmolzen, so dass das Rennen ums Weiße Haus nach wie vor spannend bleibt. Entsprechend zurückhaltend zeigen sich im Vorfeld der am 5. November anstehenden US-Wahl auch die Anleger. Trotz der Berichtssaison, die aktuell in vollem Gange ist, bleiben die Anleger vorsichtig. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...