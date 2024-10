Die jüngste Mobilitätsstudie des Marktforschungsinstituts Infas im Auftrag eines Reifenherstellers zeigt, dass das Auto für die Mehrheit der jüngeren Fahrer in Deutschland weiterhin ein Statussymbol darstellt. Für 54 Prozent der 18- bis 34-Jährigen ist das Auto ein Prestigeobjekt, während es bei den über 45-Jährigen nur halb so viele sind. Besonders groß ist die emotionale Bindung zum Auto bei jungen Menschen in Großstädten. Diese Erkenntnisse könnten für Volkswagen von Bedeutung sein, da sie Einblicke in die Präferenzen potenzieller Kunden liefern.

Herausforderungen für die Zukunft

Trotz der positiven Einstellung zum Auto als Statussymbol gibt es auch Herausforderungen. Die jüngere Generation sieht das Auto zunehmend als Teil eines Mobilitätsmix und wäre bereit, darauf zu verzichten, wenn der öffentliche Nahverkehr gut ausgebaut wäre. Zudem zögern viele Deutsche noch, sich ein reines Elektroauto zuzulegen. Nur 15 Prozent der Befragten sind sicher, dass ihr nächstes Auto elektrisch sein wird. Diese Trends könnten Volkswagens Strategie in Bezug auf Produktentwicklung und Marktpositionierung beeinflussen.

