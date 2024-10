Der Sportartikelhersteller Adidas blickt nach einem erfolgreichen dritten Quartal zuversichtlich in die Zukunft. Der Umsatz stieg um 7,3 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro, währungsbereinigt sogar um zehn Prozent. Besonders erfreulich entwickelte sich das Geschäft in Europa, aber auch in China konnte Adidas ein Wachstum von knapp neun Prozent verzeichnen. Der Konzerngewinn aus dem fortgeführten Geschäft erhöhte sich um beeindruckende 73,4 Prozent auf 469 Millionen Euro. Diese positive Entwicklung wurde unter anderem durch eine robuste Nachfrage nach Retro-Turnschuhen und Fußball-Trikots getragen.

Ausblick und Strategie

Vorstandsvorsitzender Björn Gulden zeigt sich optimistisch für die mittelfristige Zukunft. Er betont das ausgewogene Wachstum sowohl im Lifestyle- als auch im Sportbereich. Die Rückkehr zu positiven Zahlen in Nordamerika und das starke Wachstum in China stimmen das Unternehmen zuversichtlich. Adidas bestätigte seine kürzlich angehobene Prognose für das Gesamtjahr und erwartet nun einen operativen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro bei einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von rund 10 Prozent. Ab 2026 strebt das Unternehmen eine EBIT-Marge von 10 Prozent an.

