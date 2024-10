DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:48 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.858,50 -0,1% +18,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 20.511,75 +0,1% +16,7% Euro-Stoxx-50 4.981,82 +0,2% +10,2% Stoxx-50 4.460,18 +0,2% +9,0% DAX 19.592,02 +0,3% +17,0% FTSE 8.295,72 +0,1% +7,1% CAC 7.580,88 +0,3% +0,5% Nikkei-225 38.903,68 +0,8% +16,3% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 132,63 -0,46 -4,54

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,25 67,38 +1,3% +0,87 -3,5% Brent/ICE 72,33 71,42 +1,3% +0,91 -3,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 43,31 42,65 +1,5% +0,66 +16,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.751,64 2.742,22 +0,3% +9,43 +33,4% Silber (Spot) 34,17 33,65 +1,5% +0,52 +43,7% Platin (Spot) 1.052,18 1.035,50 +1,6% +16,68 +6,1% Kupfer-Future 4,42 4,36 +1,3% +0,06 +11,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise erholen sich leicht von den kräftigen Vortagesabgaben. Die Notierungen füpr Brent und WTI legen um jeweils 1,3 Prozent zu. "Der Ölmarkt hat am Montag nach Israels Reaktion auf den Iran am Wochenende aggressiv abverkauft", so die ING-Analysten. "Während es immer noch nicht klar ist, ob und wie der Iran Vergeltung üben wird, ist der Markt eindeutig der Ansicht, dass die Angebotsrisiken vorerst nachgelassen haben", ergänzen die Teilnehme. Eine gewisse Unterstützung erhielten die Preise durch einen Plan der USA, bis zu 3 Millionen Barrel Öl für die strategische Erdölreserve zu kaufen. Dennoch scheine sich der Schwerpunkt der Anleger wieder auf die Fundamentaldaten des Marktes zu verlagern, wobei die schwächeren Nachfrageaussichten und die Aussicht auf einen Angebotsüberschuss im nächsten Jahr die Stimmung belasten würden.

AUSBLICK AKTIEN USA

In Erwartung wichtiger Unternehmensergebnisse und Konjunkturdaten dürfte auch am Dienstag die Zurückhaltung an der Wall Street dominieren. Vor allem die Zahlen der großen Technologie-Konzerne, die im Wochenverlauf anstehen, könnten den Markt bewegen. Den Auftakt machen nach der Schlussglocke die Google-Mutter Alphabet und Advanced Micro Devices (AMD). Im weiteren Verlauf der Woche folgen unter anderem noch Apple, Microsoft, Meta, Ebay und Amazon. Das Interesse dürfte dabei vor allem auf Aussagen zur Künstlichen Intelligenz (KI) liegen - der jüngste Haupttreiber für den US-Aktienmarkt. Daneben stehen mit der PCE-Inflation und dem US-Arbeitsmarktbericht für den Oktober wichtige Impulsgeber auf der Konjunktur-Agenda. Diese dürften Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank geben. Mehrheitlich wird für November weiterhin mit einer Senkung um 25 Basispunkte gerechnet. Für Bewegung könnten nach der Eröffnung auch der Index des Verbrauchervertrauens für Oktober und die Zahl der offenen Stellen (Jolts) für September sorgen. Anzeichen für eine Abschwächung des Arbeitsmarktes könnten die Märkte dazu veranlassen, weitere Zinssenkungen der Federal Reserve einzupreisen, so die ING. Nach einer Gewinnwarnung fallen die Aktien von Ford vorbörslich um 6 Prozent. Der US-Autohersteller hatte im dritten Quartal die Markterwartungen im Großen und Ganzen erfüllt, schätzte allerdings die Ertragsaussichten im Geschäftsjahr pessimistischer ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 9M

21:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q

21:05 US/Visa Inc, ausführliches Jahresergebnis

21:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q

21:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

ASML 1,52 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 15:00 Index des Verbrauchervertrauens Oktober PROGNOSE: 99,2 zuvor: 98,7 Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts) September

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte präsentieren sich am Dienstagmittag in einer moderat freundlichen Verfassung. Der DAX steht nur knapp unter seinem Allzeithoch, das er vor knapp 2 Wochen bei 19.675 Punkten markiert hatte. Allerdings ist die Aufwärtsdynamik weiterhin gering, und daran dürfte sich zunächst nicht viel ändern: "Eine neue nachhaltige Tendenzaufnahme wird es vermutlich erst nach der Wahl in den USA geben", so ein Marktteilnehmer. In den meisten Umfragen kann Donald Trump seinen Vorsprung vor Kamala Harris ausbauen. Bei den Branchen erholt sich der Stoxx-Index der Rohstoffaktien um 1,2 Prozent, der der Banken gewinnt 0,8 Prozent, getrieben vor allem von guten Ergebnissen von HSBC. Die HSBC-Aktien gewinnen nach überzeugenden Ertragszahlen zum dritten Quartal 4 Prozent. Covestro notieren praktisch unverändert bei 58,28 Euro. Die Kappung der Prognose für das operative Ergebnis ist keine Überraschung, sie bewegt sich nun auf dem Niveau der Konsensschätzung. Die Übernahmeofferte des Ölkonzerns Adnoc spricht derweil weiter für die Aktie. Adidas ziehen nach endgültigen Zahlen um 1,4 Prozent an. Lufthansa hat zwar mit dem operativen Gewinn die Marktschätzung um 2 Prozent geschlagen, JP Morgan ist von der Qualität der Zahlen aber nicht überzeugt. Lufthansa fallen um 2,6 Prozent zurück. Nach endgültigen Zahlen verbilligen sich Hellofresh um 5,5 Prozent. Laut Morgan Stanley ist die Marge im Kochboxengeschäft mit 8,5 Prozent zwar über der Konsensschätzung von 6 Prozent ausgefallen. Allerdings seien die Umsätze in der Sparte stärker gesunken als gedacht. Für Ceconomy geht es um 2,8 Prozent nach oben. Baader spricht von einem soliden Quartalsbericht. Auf der anderen Seite geht es mit Traton um mehr als 3 Prozent nach oben. Damit bügeln sie die Delle vom Montag wieder aus. "Möglicherweise wird die Aktie für eine Platzierung nach oben gezogen", meint ein Marktteilnehmer. Novartis geben um 3 Prozent nach. Insgesamt sind die Zahlen zwar etwas besser ausgefallen als erwartet. Am Markt wird aber auch darauf verwiesen, dass Novartis eine Wertminderung in Höhe von 800 Millionen Dollar im Zusammenhang mit der Übernahme von Morphosys verbucht habe.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:30 Mo, 17:04 % YTD EUR/USD 1,0800 -0,1% 1,0812 1,0820 -2,2% EUR/JPY 165,82 +0,0% 165,60 165,75 +6,6% EUR/CHF 0,9371 +0,2% 0,9363 0,9366 +1,0% EUR/GBP 0,8316 -0,3% 0,8334 0,8333 -4,1% USD/JPY 153,54 +0,1% 153,19 153,18 +9,0% GBP/USD 1,2987 +0,2% 1,2971 1,2985 +2,1% USD/CNH (Offshore) 7,1535 +0,1% 7,1599 7,1408 +0,4% Bitcoin BTC/USD 71.495,15 +2,3% 70.993,50 68.556,65 +64,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar zeigt sich im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten und der Präsidentschaftswahlen in den USA wenig verändert. Für einen Impuls könnten die Jolts-Daten im Handelsverlauf sorgen, heißt es.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen und australischen Börsen hat sich am Dienstag keine klare Tendenz durchgesetzt - insgesamt überwogen aber Aufschläge. Händler sprachen von zum Teil engen Handelsspannen aus Vorsicht vor den US-Wahlen kommende Woche und dem für die US-Geldpolitik wichtigen US-Arbeitsmarkbericht am Freitag. Aktuelle Umfragen zu den US-Wahlen zeigten weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Kandidaten Donald Trump und Kamala Harris, weshalb Positionierungen schwerfielen. In Tokio ging die Rally nach den deutlichen Vortagesaufschlägen weiter, wenn auch mit verminderter Dynamik. Angesichts der politischen Unsicherheit nach den Wahlen in Japan und eines wenig veränderten Yen zeigten sich Händler etwas erstaunt über die Stärke des Marktes. Im chinesischen Kernland sank der Schanghai-Composite um 1,1 Prozent. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass die US-Regierung einige Handelsbeschränkungen zum Beispiel im Halbleiterbereich auf den Weg gebracht hat. Derweil setzt sich laut Nomura zwar die Erwartung durch, dass der anstehende Nationale Volkskongress die zusätzlichen staatlichen Mittel zur Rekapitalisierung von staatlichen Banken und zur Abgleichung von "versteckten" Schulden lokaler Institutionen genehmigen wird; zur Ankurbelung der Wirtschaft dürften die Mittel aber nicht verwendet werden. Der Kospi gewann 0,2 Prozent. Aufschlägen des Schwergewichts Samsung Electronics (+2,6%) überwogen Abgaben bei Aktien aus dem Bau- und Batteriesektor. Samsung legt am Donnerstag Quartalszahlen vor.

CREDIT

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 29, 2024 07:52 ET (11:52 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.