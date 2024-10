Merck, der führende Wissenschafts- und Technologiekonzern, kündigte eine bedeutende Investition von 70 Millionen Euro an, um seine Produktionskapazität für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) am Standort St. Louis, Missouri, zu verdreifachen. Diese Expansion soll 170 neue Arbeitsplätze schaffen und Mercks Position als erster kommerziell zugelassener Auftragsentwickler und -hersteller für ADCs in Nordamerika stärken. Trotz dieser zukunftsweisenden Investition verzeichnete die Merck-Aktie einen leichten Rückgang im XETRA-Handel.

Aktuelle Marktentwicklung

Die Merck-Aktie notierte am Morgen mit einem Minus von 1,1 Prozent bei 153,85 Euro. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 177,00 Euro am 30.08.2024 liegt der aktuelle Kurs 15,05 Prozent niedriger. Analysten sehen jedoch Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 188,00 Euro an. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 8,81 Euro je Aktie.

