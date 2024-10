Die RWE-Aktie verzeichnete am Montagvormittag einen leichten Aufschwung im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr stieg der Kurs um 1,0 Prozent auf 31,06 Euro. Trotz des aktuellen Anstiegs bleibt die Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 42,33 Euro, das am 14. Dezember 2023 erreicht wurde. Das 52-Wochen-Tief von 30,08 Euro wurde erst kürzlich am 20. März 2024 markiert, was die anhaltenden Herausforderungen für den Energiekonzern unterstreicht.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der jüngsten Kursschwankungen bleiben Marktexperten zuversichtlich für die Zukunft von RWE. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 47,00 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn pro Aktie von 2,82 Euro. Die US-Bank JPMorgan bekräftigte ihre "Overweight"-Einstufung mit einem Kursziel von 48 Euro und rechnet mit einer möglichen Anhebung der Ergebnisprognose für das laufende Jahr.

