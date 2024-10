Die Procter & Gamble Aktie verzeichnete am 29. Oktober 2024 einen leichten Rückgang von 0,74% auf 155,44 EUR. Trotz dieses kurzfristigen Rückgangs zeigt sich der Konsumgütergigant weiterhin robust. Im Jahresvergleich konnte die Aktie um beachtliche 11,67% zulegen, was das anhaltende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen widerspiegelt. Besonders bemerkenswert ist, dass der Kurs aktuell 16,17% über dem 52-Wochen-Tief liegt, was die positive Entwicklung der letzten Monate unterstreicht.

Solide Finanzkennzahlen trotz Herausforderungen

Die aktuellen Finanzkennzahlen von Procter & Gamble bleiben solide. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,60 und einer Dividendenrendite von 2,53% für das Geschäftsjahr 2024 bietet die Aktie weiterhin eine attraktive Mischung aus Wachstum und Ertrag. Trotz der Herausforderungen im globalen Konsumgütermarkt zeigt sich das Unternehmen gut positioniert, [...]

Hier weiterlesen