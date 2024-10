Die Nasdaq Inc. Aktie zeigt sich am 29. Oktober 2024 in robuster Verfassung. Mit einem aktuellen Kurs von 70,38 EUR verzeichnet das Wertpapier einen Anstieg von 0,97% gegenüber dem Vortag. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung im Jahresvergleich: Die Aktie konnte einen Zuwachs von beachtlichen 52,94% verbuchen. Diese Performance unterstreicht die Attraktivität des Börsenbetreibers für Anleger in einem herausfordernden Marktumfeld.

Ausblick auf Quartalszahlen

Mit Spannung wird die Veröffentlichung der Quartalszahlen von Alphabet erwartet, die den NASDAQ 100 beeinflussen könnten. Der Index zeigt sich vor diesem Ereignis relativ stabil und notiert mit einem leichten Plus von 0,51% bei 20.455,22 Punkten. Anleger beobachten aufmerksam, wie sich die Ergebnisse des Tech-Giganten auf den breiteren Markt auswirken werden.

[...]

