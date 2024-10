Die Kontron-Aktie verzeichnete in den letzten Handelstagen leichte Schwankungen an der Frankfurter Börse. Während der Kurs zeitweise auf 16,18 Euro fiel, konnte er sich im Tagesverlauf wieder leicht erholen. Trotz des aktuellen Rückgangs zeigen sich Analysten optimistisch für die Zukunft des Unternehmens. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 29,88 Euro geschätzt, was ein erhebliches Wachstumspotenzial impliziert. Zudem prognostizieren Experten für das laufende Jahr eine Dividende von 0,668 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Positive Quartalsergebnisse und Ausblick

Im jüngsten Quartalsbericht präsentierte Kontron solide Zahlen. Der Gewinn pro Aktie stieg auf 0,35 Euro, während der Umsatz um beeindruckende 49,65 Prozent auf 423,83 Millionen Euro zulegte. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Prognosen für das Gesamtjahr wider. Fachleute erwarten für 2024 einen Gewinn pro Aktie von 1,51 Euro. Mit der Veröffentlichung der nächsten Quartalsergebnisse am 6. November werden weitere Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens erwartet.

