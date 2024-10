Die Drägerwerk AG & Co. KGaA verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 eine solide Geschäftsentwicklung. Der Auftragseingang stieg um 1,4 Prozent auf 2.420,5 Millionen Euro, wobei insbesondere das Segment Sicherheitstechnik mit einem Plus von 6,5 Prozent überzeugte. Der Umsatz ging währungsbereinigt leicht um 0,4 Prozent auf 2.295,1 Millionen Euro zurück, was hauptsächlich auf einen Rückgang im Bereich Medizintechnik zurückzuführen war. Trotz dieser Herausforderungen konnte das Unternehmen sein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 4,2 Prozent auf 80,1 Millionen Euro steigern.

Ausblick und Börsenreaktionen

Für das Gesamtjahr 2024 bestätigt Drägerwerk seine Prognose und erwartet ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 1,0 bis 5,0 Prozent bei einer EBIT-Marge zwischen 2,5 und 5,5 Prozent. An der Börse reagierten die Anleger zunächst verhalten auf die Quartalszahlen. Die Aktie verzeichnete kurzzeitig Verluste, konnte sich jedoch im Tagesverlauf stabilisieren. Analysten sehen in der robusten Nachfrage nach Sicherheitstechnik und den Maßnahmen zur Profitabilitätssteigerung positive Signale für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.

Draegerwerk Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...