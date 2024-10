Der Tech-Gigant Apple hat mit der Vorstellung des neuen Mac Mini für Aufsehen gesorgt. Das kompakte Desktopgerät, angetrieben von den leistungsstarken M4 und M4 Pro Chips, verspricht eine beeindruckende Leistungssteigerung gegenüber seinem Vorgänger. Mit einer bis zu 1,8-fach schnelleren CPU und einer 2,2-fach schnelleren GPU-Leistung im Vergleich zum M1-Modell positioniert sich der Mac Mini als attraktive Option für anspruchsvolle Nutzer. Der Einstiegspreis von 599 US-Dollar mit 16 GB Arbeitsspeicher macht das Gerät zudem für ein breites Publikum zugänglich.

Innovationen für Nachhaltigkeit und Benutzererlebnis

Bemerkenswert ist, dass der neue Mac Mini Apples erster klimaneutraler Mac ist, was einen wichtigen Schritt in Richtung des Unternehmensziels darstellt, den CO2-Fußabdruck bis Ende des Jahrzehnts zu reduzieren. Das Betriebssystem macOS Sequoia ergänzt die Hardware-Verbesserungen mit neuen Funktionen wie iPhone-Spiegelung und personalisiertem räumlichen Audio, die das Benutzererlebnis weiter verbessern. Mit der Verfügbarkeit ab dem 8. November erwartet Apple eine positive Resonanz am Markt, was sich potenziell günstig auf die Aktienentwicklung auswirken könnte.

