Der Zahlungsdienstleister PayPal hat im dritten Quartal 2024 gemischte Ergebnisse vorgelegt. Trotz eines Gewinns von 0,99 US-Dollar je Aktie, was die Erwartungen übertraf, verfehlte das Unternehmen mit einem Umsatz von 7,847 Milliarden US-Dollar knapp die Analystenschätzungen. Die Umsatzprognose für das Schlussquartal enttäuschte die Anleger, was zu Gewinnmitnahmen führte. Seit Ende Juli hatte die Aktie über 40 Prozent zugelegt, was die aktuelle Kursschwäche teilweise erklärt.

Anleger reagieren mit Verkäufen

Die PayPal-Aktie geriet nach Bekanntgabe der Zahlen unter Druck und verlor im NASDAQ-Handel zeitweise über 5 Prozent. Analysten zeigten sich von der Reaktion nicht überrascht, da die Papiere zuvor stark gelaufen waren. Die Abhängigkeit von Covid-Produkten und Zweifel an der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells belasten zusätzlich die Stimmung. Für das Gesamtjahr bleibt PayPal jedoch zuversichtlich, wenngleich Preisanpassungen bei der Mobilfunktochter Braintree die Umsatzerwartungen für das vierte Quartal dämpfen.

