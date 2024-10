Die MTU Aero Engines-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag leichte Verluste im XETRA-Handel. Trotz eines Rückgangs um 0,3 Prozent auf 306,30 EUR bleibt das Papier nahe seinem 52-Wochen-Hoch von 314,80 EUR, das am 24.10.2024 erreicht wurde. Bemerkenswert ist der deutliche Anstieg vom 52-Wochen-Tief bei 173,60 EUR, was einer Erholung von über 76 Prozent entspricht. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr einen Gewinn von 13,25 EUR je Aktie und eine Dividende von 2,59 EUR, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Analysten-Einschätzungen divergieren

Die Bewertungen der Finanzexperten für die MTU Aero Engines-Aktie fallen unterschiedlich aus. Während die Deutsche Bank AG eine Hold-Empfehlung ausspricht, rät die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 307,30 EUR, was nahezu dem aktuellen Kursniveau entspricht. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

