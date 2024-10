Die Aixtron SE-Aktie zeigt Anzeichen einer Stabilisierung nach einer längeren Talfahrt. Trotz eines Jahresrückgangs von über 60% konnte sich der Kurs in den letzten Wochen im Bereich um 14,50 Euro festigen. Am Montag verzeichnete die Aktie einen Anstieg von 2,4% auf 14,84 Euro, was auf ein wachsendes Vertrauen der Anleger hindeutet.

Erwartungen an die Q3-Zahlen

Die Veröffentlichung der Q3-Zahlen am 31. Oktober wird mit Spannung erwartet. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 1,03 Euro je Aktie. Trotz der jüngsten Herausforderungen, einschließlich eines Umsatzrückgangs im zweiten Quartal, bleibt Aixtron ein führendes Unternehmen in Nischenmärkten für Hightech-Anlagen. Die Kombination aus technologischer Expertise und einem zyklischen Geschäftsmodell macht Aixtron zu einem interessanten, wenn auch volatilen Investment im deutschen Technologiesektor.

