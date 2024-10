Der Goldproduzent Centamin steht im Fokus des Marktes, nachdem Berichte über ein mögliches Übernahmeangebot die Runde machten. Die Aktie des in Ägypten tätigen Unternehmens verzeichnete daraufhin deutliche Kursgewinne. Mehrere Investmentgesellschaften haben in den vergangenen Tagen ihre Positionen in Centamin aufgestockt, was als Zeichen für wachsendes Interesse am Unternehmen gewertet wird.

Institutionelle Investoren erhöhen Beteiligungen

Namhafte Vermögensverwalter wie Aberforth Partners und Ninety One UK haben ihre Anteile an Centamin erhöht. Aberforth Partners kontrolliert nun 1,21% der Aktien, während Ninety One UK seinen Anteil auf 1,85% ausgebaut hat. Auch Samson Rock Capital hat seine Position verstärkt und hält jetzt 2,17% der Unternehmensanteile. Diese Bewegungen deuten auf eine positive Einschätzung der zukünftigen Entwicklung Centamins hin und könnten weitere Spekulationen über eine mögliche Übernahme befeuern.

Anzeige

Centamin-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Centamin-Analyse vom 30. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Centamin-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Centamin-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Centamin: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...