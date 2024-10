Die Medifast Aktie verzeichnete am 29. Oktober 2024 einen bescheidenen Kursanstieg von 2,47% auf 17,84 USD. Dieser leichte Aufschwung setzte sich am Folgetag fort, mit einem weiteren Plus von 3,81% auf 18,52 USD. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt die Gesamtlage des Unternehmens herausfordernd. Im Jahresvergleich musste die Aktie einen dramatischen Wertverlust von 73,92% hinnehmen, was die anhaltenden Schwierigkeiten des Gewichtsmanagement-Spezialisten unterstreicht.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Bemerkenswert ist das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,19, welches auf eine mögliche Unterbewertung hindeutet. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 1,37 könnte für Anleger interessant sein. Trotz dieser scheinbar günstigen Bewertung bleibt abzuwarten, ob Medifast den Turnaround schaffen und das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen kann.

