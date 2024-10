Der Immobilien-Trust Highwoods Properties verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung am Aktienmarkt. Trotz eines leichten Kursrückgangs von 0,96% auf 34,41 USD am 30. Oktober 2024 zeigt die Aktie eine beeindruckende Jahresperformance. Mit einem Zuwachs von 89,45% in den letzten zwölf Monaten und einem Plus von 3,01% im vergangenen Monat demonstriert Highwoods Properties eine robuste Marktposition.

Attraktive Dividendenrendite lockt Anleger

Besonders interessant für Investoren: Highwoods Properties plant für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 2,00 USD je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 7,48% entspricht. Diese überdurchschnittliche Ausschüttung könnte in Zeiten volatiler Märkte für viele Anleger ein überzeugendes Argument darstellen.

