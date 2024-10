DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Diwali" geschlossen.

TAGESTHEMA

Volkswagen hat im dritten Quartal bei nur marginal sinkenden Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Nach Steuern sackte das Ergebnis um fast zwei Drittel ab. Der zunehmend schärfere Wettbewerb und die Kaufzurückhaltung vor allem in Europa belasten VW zunehmend, insbesondere die Kernmarke. Nach neun Monaten kommt diese lediglich auf eine Rendite von 2 Prozent. Den mehrmals dieses Jahr bereits gesenkten Gewinnausblick bekräftigte VW, ebenso die Margenprognose. Demnach rechnet VW für 2024 weiterhin mit einem operativen Ergebnis von rund 18 Milliarden Euro, was einer Marge von rund 5,6 Prozent entspricht. Für den Netto-Cashflow im Bereich Automobile peilt VW 2 Milliarden Euro an.

Nachfolgend die Zahlen und die Konsensschätzungen für die ersten neun Monate (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent, nach IFRS):

BERICHTET PROG PROG 9 MONATE 9M24 ggVj 9M24 ggVj 9M23 Umsatz 237.279 +0,9% 234.828 -0,1% 235.102 Operatives Ergebnis 12.907 -21% 13.270 -18% 16.241 Operative Umsatzrendite 5,4 -22% 5,7 -18% 6,9 Ergebnis vor Steuern 12.523 -29% 13.502 -24% 17.700 Ergebnis nach Steuern/Dritten -- -- 8.483 -25% 11.348 Ergebnis je Vorzugsaktie -- -- 17,75 -22% 22,67 Umsatz Sparten: -Core 101.523 +0,5% 101.493 +0,4% 101.060 -Progressive 46.262 -8,2% 46.428 -7,9% 50.390 -Sport Luxury 25.899 -6,8% 26.087 -6,1% 27.785 -Cariad 652 +20% 666 +22% 544 -Mobility 40.959 +8,9% 40.872 +8,7% 37.595 Operatives Ergebnis Sparten: -Core 4.491 -9,9% 4.258 -15% 4.985 -Progressive 2.088 -55% 2.640 -43% 4.595 -Sport Luxury 3.771 -28% 3.843 -27% 5.232 -Cariad -2.058 -- -1.771 -- -1.728 -Mobility 2.113 -17% 2.106 -17% 2.535 Netto-Cashflow Automobile 3.277 -34% 2.366 -52% 4.938

AUSBLICK UNTERNEHMEN

AIRBUS (17:45)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz 15.302 +2,7% 20 14.897 EBIT bereinigt 1.201 +19% 20 1.013 EBIT 1.196 +45% 20 825 Ergebnis nach Steuern/Dritten 918 +14% 20 806 Ergebnis je Aktie 1,18 +16% 20 1,02 Freier Cashflow* -355 -- 20 -537 -* vor M&A und Kundenfinanzierungen

Weitere Termine:

07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 3Q (09:00 Analysten- und Pk)

07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 3Q

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 9 Monate

08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q

08:00 CH/Glencore plc, Production Report 3Q

09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 3Q

11:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q

11:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 3Q

12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q

12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q

17:45 FR/Axa SA, Umsatz 9 Monate

21:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q

21:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q

21:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q

21:05 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Starbucks Corp, ausführliches Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Santander 0,10 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 07:30 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: +0,3% gg Vq 2. Quartal: +0,2% gg Vq 08:45 Privater Verbrauch September PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/0,0% gg Vj -ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober HVPI PROGNOSE: +1,6% gg Vj zuvor: +1,7 gg Vj -DE 09:55 Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +15.000 gg Vm zuvor: +17.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,1% zuvor: 6,0% 10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: -0,1% gg Vq 2. Quartal: -0,1% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: -0,3% gg Vj 2. Quartal: 0,0% gg Vj 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj -IT 10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,8% gg Vj 2. Quartal: +0,2% gg Vq/+0,6% gg Vj -EU 11:00 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,8% gg Vj 2. Quartal: +0,2% gg Vq/+0,6% gg Vj 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Oktober Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 96,3 zuvor: 96,2 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -10,9 zuvor: -10,9 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -12,5 Vorabschätzung: -12,5 zuvor: -12,9 -US 13:30 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +3,1% gg Vq 2. Quartal: +3,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,0% gg Vq 2. Quartal: +2,5% gg Vq

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 19.536,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 5.882,25 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 20.745,00 +0,2% Nikkei-225 39.277,39 +1,0% Schanghai-Composite 3.252,18 -1,0% Hang-Seng-Index 20.331,45 -1,8% +/- Ticks Bund -Future 132,88 +4 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 19.478,07 -0,3% DAX-Future 19.585,00 -0,3% XDAX 19.483,16 -0,3% MDAX 27.060,92 -1,0% TecDAX 3.415,17 -0,2% EuroStoxx50 4.950,02 -0,4% Stoxx50 4.427,75 -0,5% Dow-Jones 42.233,05 -0,4% S&P-500-Index 5.832,92 +0,2% Nasdaq-Comp. 18.712,75 +0,8% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,77 -32

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Mittwoch etwas tiefer erwartet. Mit Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag sowie die Präsidentschaftswahl in den USA sowie der US-Notenbanksitzung in der kommenden Woche dürften sich Anleger mit neuen Engagements weiter zurückhalten. Weiter im Fokus steht die Automobilbranche. Zum einen legt VW Zahlen zum dritten Quartal vor, zum anderen treten die EU-Strafzölle gegen chinesische Elektroautos in Kraft. Für die weitere Kursentwicklung der europäischen Automobilhersteller werde jetzt viel davon abhängen, ob China weitere Gegenmaßnahmen in Form weiterer Strafzölle gegen europäische Produkte ergreife, sagt Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partner.

Rückblick: Etwas leichter - Der Index der Reise- und Freizeitaktien litt mit einem Minus von 1,6 Prozent unter dem sehr schwachen Lufthansa-Kurs (-5,2%), nachdem das Unternehmen enttäuschende Quartalszahlen berichtet hatte. Der Index der Autoaktien gab um 1,4 Prozent nach. Die Umstrukturierung bei VW werde teuer, und die hohen Dividenden dürften kräftig zusammengestrichen werden, so ein Händler. VW und Porsche Holding fielen im Gleichschritt um 3,2 Prozent. Dagegen erholte sich der Stoxx-Index der Rohstoffaktien um 0,4 Prozent, der Banken-Index gewann 0,2 Prozent. Letzterer profitierte vom Plus bei HSBC (+3,1%) nach guten Zahlen der Bank. Novartis sackten um 4,1 Prozent ab. Zwar fielen die Zahlen besser aus als erwartet; am Markt wurde aber unter anderem darauf verwiesen, dass Novartis eine Wertminderung in Höhe von 800 Millionen Dollar im Zusammenhang mit der Übernahme von Morphosys verbuchte. BP gaben nach schwachen Zahlen 5,0 Prozent ab.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas leichter - Der DAX hat laut Marktteilnehmern offensichtlich Respekt vor dem Allzeithoch bei 19.675 Punkten: "Vor der Wahl in den USA ist ein nachhaltiges Überwinden unwahrscheinlich", so ein Marktteilnehmer. Adidas zogen nach endgültigen Zahlen um 3,8 Prozent an. Positiv werteten die RBC-Analysten den Gewinn, der die Markterwartung dank niedriger Finanzierungskosten und leicht höherer Finanzerträge deutlich übertroffen habe. Nach endgültigen Zahlen verbilligten sich Hellofresh um 2,5 Prozent. Für Ceconomy ging es um 2 Prozent nach oben. Baader sprach von einem soliden Quartalsbericht.

XETRA-NACHBÖRSE

Daimler Truck reagierten mit einem kleinen Rücksetzer von 1 Prozent auf die Mitteilung, dass für das dritte Quartal eine Wertberichtigung auf das China-Geschäft von 180 Millionen Euro vorgenommen werden musste.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 30, 2024 02:36 ET (06:36 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.