Die Dexus Group zeigt sich in ihrem jüngsten Quartalsbericht widerstandsfähig angesichts der aktuellen Marktlage. Mit einer Büroimmobilien-Belegungsquote von 93,5% und einer Industrieimmobilien-Belegungsquote von 96,2% demonstriert das Unternehmen seine Stärke in einem herausfordernden Umfeld. Die Mieteinnahmen bleiben mit einer Zahlungsquote von 99,5% auf einem hohen Niveau, was die Qualität des Portfolios unterstreicht.

Strategische Neuausrichtung und Ausblick

Der neue Konzernchef Ross Du Vernet setzt auf eine sektorenorientierte Betriebsstruktur und eine disziplinierte Kapitalallokation, um die Investitionsperformance für Aktionäre und Kunden zu steigern. Trotz kurzfristiger Gegenwinde konzentriert sich Dexus auf nachhaltiges Wachstum. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert das Unternehmen einen operativen Gewinn je Aktie von 44,5 bis 45,5 Cent und eine Dividende von etwa 37,0 Cent, vorbehaltlich unvorhergesehener Umstände.

