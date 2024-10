Der Volkswagen-Konzern steht vor erheblichen Herausforderungen. Im dritten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen drastischen Gewinneinbruch, der die bereits schwachen Analystenprognosen noch unterschritt. Der Konzernumsatz sank leicht auf 78,85 Milliarden Euro, während das operative Ergebnis um 42 Prozent auf 2,86 Milliarden Euro einbrach. Die operative Rendite fiel auf 3,6 Prozent, deutlich unter den Markterwartungen von 4,2 Prozent. Besonders die Kernmarke leidet unter dem verschärften Wettbewerb und der Kaufzurückhaltung in Europa, was sich in einer niedrigen Rendite von nur 2 Prozent nach neun Monaten widerspiegelt.

Tarifrunde und mögliche Werkschließungen

In der anstehenden Tarifrunde plant Volkswagen, konkrete Vorschläge zur Senkung der Arbeitskosten vorzulegen. Dazu gehören Forderungen nach Lohnkürzungen und Nullrunden in den kommenden Jahren. Zudem stehen Werkschließungen [...]

