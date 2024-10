First Solar, der renommierte US-Solarmodulhersteller, hat mit seinen jüngsten Finanzergebnissen für das dritte Quartal 2024 die Erwartungen der Analysten verfehlt. Trotz eines Umsatzanstiegs von 10,8% auf 887,67 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr, blieb der Gewinn pro Aktie mit 2,91 Dollar hinter den prognostizierten 3,13 Dollar zurück. Diese Entwicklung führte zu einer Anpassung der Jahresprognose, was Anleger und Marktbeobachter aufhorchen lässt.

Ausblick und Marktreaktion

Die überarbeitete Prognose für das Gesamtjahr 2024 sieht nun einen Gewinn pro Aktie zwischen 13,00 und 13,50 Dollar vor, bei einem erwarteten Umsatz von 4,10 bis 4,25 Milliarden Dollar. Diese Zahlen spiegeln die Herausforderungen wider, mit denen First Solar im aktuellen Marktumfeld konfrontiert ist. Die Börse reagierte prompt auf diese Nachrichten, was die Bedeutung des Unternehmens für den Solarsektor und dessen Einfluss auf Investorensentimente unterstreicht.

