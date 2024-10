Der BlackRock Throgmorton Trust verzeichnet eine positive Entwicklung an der Börse. Das Unternehmen kaufte kürzlich 25.000 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 595,98 Pence pro Aktie zurück, um diese in der Schatzkammer zu halten. Nach Abwicklung dieses Kaufs wird das ausgegebene Aktienkapital des Unternehmens 87.746.864 Stammaktien betragen, wobei 15.463.000 Aktien in der Schatzkammer gehalten werden. Diese strategische Maßnahme hat das Interesse der Anleger geweckt und zu einem Anstieg des Aktienkurses geführt.

Steigende Nettovermögenswerte

Parallel dazu meldete der Trust einen Anstieg seiner Nettovermögenswerte. Zum Geschäftsschluss am 28. Oktober 2024 lag der unbereinigte Nettoinventarwert bei 668,35 Pence pro Aktie, bezogen auf das Kapital. Unter Berücksichtigung des laufenden Jahreseinkommens erhöhte sich dieser Wert sogar auf 682,19 Pence. [...]

