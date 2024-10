Über Jahrtausende, angefangen bei Paracelsus, hat Gold Ärzte und Heiler in seinen Bann gezogen. Dies gilt auch heute noch Früher nutzte die Medizin Gold als Mittel zur Stärkung und Verjüngung. Besonders Goldwasser (kolloidales Gold) wurde gerne verwendet. Heute findet es sich zum Beispiel in der Homöopathie Anwendung, in diagnostischen Verfahren und in der Krebstherapie. Dass das Edelmetall bei Gelenkerkrankungen helfen kann, ist bewiesen. Geforscht wird nun in den Bereichen Krebs oder Parkinson ...

