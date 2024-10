Die Intel-Aktie zeigt sich in den letzten Wochen volatil, während Anleger gespannt auf die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen blicken. Der Halbleiterriese wird am 31. Oktober 2024 seine Geschäftsergebnisse für das am 30. September abgeschlossene Quartal präsentieren. Die Erwartungen der Analysten sind hoch, wobei 35 Experten ihre Schätzungen abgegeben haben. Trotz der jüngsten Erholung von den September-Tiefs bleibt die Aktie unter Druck, mit einem Kursverlust von 37,62% im Jahresvergleich.

Finanzkennzahlen im Fokus

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 89,5 Milliarden Euro und einem Kurs von 20,92 Euro (Stand: 30. Oktober 2024) liegt Intel deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch. Die Dividendenrendite für 2024 wird mit 1,80% prognostiziert, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr bei 87,21 liegt. Anleger warten nun gespannt [...]

