Die Infineon-Aktie verzeichnete am deutschen Aktienmarkt einen leichten Rückgang. Zu Handelsbeginn notierte das Wertpapier bei 30,15 Euro und fiel im weiteren Verlauf auf 30,02 Euro, was einem Preisabschlag von 78 Cent entspricht. Trotz des jüngsten Kursrückgangs liegt das aktuelle Kursniveau deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 27,07 Euro, das am 31. Oktober 2023 erreicht wurde. Analysten sehen jedoch weiterhin Potenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 40,11 Euro.

Herausforderungen und Innovationen

Der Halbleiterhersteller sieht sich derzeit mit Herausforderungen konfrontiert, insbesondere durch die Abschwächung des Absatzes von Elektrofahrzeugen, was sich negativ auf den Umsatz auswirkt. Dennoch verzeichnet Infineon technologische Fortschritte, insbesondere im Bereich der Energieeffizienz. Diese Innovationen könnten langfristig positive Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung haben, auch wenn sich dies [...]

