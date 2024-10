Der Vates Aktien USA (VAU) kann die starke Wertentwicklung des US-Aktienmarkts der vergangenen Monate noch toppen. Seit Jahresanfang hat der VAU in der Euro-Anlageklasse um 42,8 Prozent zugelegt, auf Sicht von zwölf Monaten um 58,1 Prozent. Die US-Dollar-Tranche hat sich ähnlich stark gegenüber den Indizes entwickelt. Das Fondsvolumen ist auf mehr als 80 Millionen Euro gestiegen. Der US-Aktienmarkt brummt. Der S&P 500, das Barometer der großkapitalisierten US-Titel, ist in den vergangenen zwölf Monaten um 40,2 Prozent gestiegen (in Euro, Net ...

Den vollständigen Artikel lesen ...