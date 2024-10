Der US-Pharmakonzern Eli Lilly and verzeichnete im dritten Quartal einen deutlichen Umsatzanstieg, verfehlte jedoch die Erwartungen der Analysten. Der Erlös stieg um 20 Prozent auf 11,4 Milliarden Dollar, blieb aber hinter der Prognose von 12,2 Milliarden zurück. Trotz des Wachstums bei Diabetes- und Abnehmpräparaten wie Mounjaro und Zepbound konnte der Konzern die Markterwartungen nicht erfüllen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag mit 1,18 Dollar erheblich unter den erwarteten 1,47 Dollar.

Jahresprognose gesenkt

Als Reaktion auf die Quartalsergebnisse passte Eli Lilly and seine Jahresprognose nach unten an. Der Pharmariese erwartet nun einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 13,02 und 13,52 Dollar, deutlich unter der vorherigen Schätzung von 16,10 bis 16,60 Dollar. Auch die Umsatzprognose wurde auf 45,4 bis 46,0 Milliarden Dollar gesenkt. Das Unternehmen begründet dies mit der Notwendigkeit, das Angebot in bestehenden und neuen Märkten auszubalancieren. Die Aktie reagierte im vorbörslichen Handel mit einem deutlichen Kursrückgang.

Eli Lilly and Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...