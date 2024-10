Die Aktien der Google-Mutter Alphabet Inc. C verzeichneten am Mittwoch einen signifikanten Anstieg von nahezu sieben Prozent, nachdem das Unternehmen für das dritte Quartal überzeugende Zahlen vorgelegt hatte. Mit einem Kurs von bis zu 182 US-Dollar erreichte die Aktie den höchsten Stand seit Ende Juli und näherte sich damit wieder ihrem Rekordwert von 191,75 US-Dollar. Analysten zeigten sich beeindruckt von den Ergebnissen, die in allen Bereichen die Erwartungen übertrafen, insbesondere im Werbegeschäft und der Cloud-Sparte.

Positive Aussichten und Analystenstimmen

Die starke Performance von Alphabet wird von Experten als vielversprechend für die Zukunft eingestuft. Hervorgehoben wurden vor allem die zunehmende Bedeutung der KI-gestützten Google-Suche, das beschleunigte Wachstum im Cloud-Geschäft und das Potenzial für Kosteneinsparungen unter der neuen Finanzführung. Analysten erhöhten daraufhin reihenweise ihre Kursziele, wobei einige Prognosen einen möglichen Anstieg von bis zu 30 Prozent in Aussicht stellen. Diese positiven Entwicklungen sorgen für Optimismus unter den Anlegern und könnten den Aufwärtstrend der Alphabet-Aktie weiter verstärken.

