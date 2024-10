Die Roche-Aktie verzeichnete am Dienstag einen merklichen Rückgang an der Schweizer Börse SIX. Im Tagesverlauf sank der Kurs um 1,2 Prozent auf 273,10 CHF, wobei das Handelsvolumen auf 346.948 Aktien anstieg. Trotz des aktuellen Abwärtstrends bleibt die Aktie nur 5,53 Prozent von ihrem 52-Wochen-Hoch entfernt, das am 02.09.2024 bei 288,20 CHF erreicht wurde. Bemerkenswert ist, dass der Kurs immer noch deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF vom 03.05.2024 liegt.

Positive Aussichten für Anleger

Trotz der kurzfristigen Kursschwäche gibt es ermutigende Signale für Investoren. Marktexperten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 9,81 CHF pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 9,60 CHF darstellt. Diese optimistische Einschätzung deutet auf das Vertrauen in die finanzielle Stabilität und Ertragskraft des Unternehmens hin. Zusätzlich rechnen Analysten für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Gewinn je Aktie von 18,67 CHF, was die positive Erwartungshaltung an die zukünftige Geschäftsentwicklung von Roche unterstreicht.

