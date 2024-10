REDMOND (dpa-AFX) - Microsoft ist zum Auftakt ins neue Geschäftsjahr unter anderem dank einer starken Nachfrage nach Produkten mit Künstlicher Intelligenz (KI) stärker gewachsen als erwartet. Zudem fiel der Gewinn ebenfalls höher als von Experten prognostiziert aus. Der Umsatz zog um 16 Prozent auf 66 Milliarden Dollar (rund 61 Mrd Euro) an, wie das Unternehmen am Mittwoch nachbörslich in Redmond mitteilte. Der Gewinn legte um elf Prozent auf 25 Milliarden Dollar zu.

An der Börse wurden die Zahlen positiv aufgenommen. Die Microsoft-Aktie legte nachbörslich in einer ersten Reaktion zunächst leicht zu./zb/he