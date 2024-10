Die Boeing-Aktie verzeichnete jüngst einen leichten Aufschwung an der Börse, trotz der anhaltenden Schwierigkeiten des Flugzeugherstellers. Der Kurs stieg um 1,43 Prozent auf 155,16 US-Dollar, was einer Verbesserung von 2,18 US-Dollar gegenüber dem vorherigen Handelstag entspricht. Diese positive Entwicklung erfolgt inmitten einer turbulenten Phase für den Konzern, der mit Qualitätsproblemen und einem andauernden Arbeitskampf konfrontiert ist. Experten prognostizieren für das laufende Jahr einen Verlust von 15,915 USD je Aktie, was die finanziellen Herausforderungen des Unternehmens unterstreicht.

Analysten sehen Risiken

Trotz des aktuellen Kursanstiegs bleiben Marktbeobachter vorsichtig. Ein renommiertes Analystenhaus stufte die Boeing-Aktie von "Outperform" auf "Market Perform" herab und reduzierte das Kursziel auf 169 US-Dollar. Diese Einschätzung basiert auf den anhaltenden Schwierigkeiten des Unternehmens, darunter der verlängerte Mechanikerstreik und wiederkehrende Qualitätsmängel. Die Experten äußern Zweifel daran, wann Boeing seine frühere Marktposition wieder einnehmen kann, was die langfristigen Aussichten des Flugzeugbauers in Frage stellt.

