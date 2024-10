Lars Wagner, der derzeitige Vorstandsvorsitzende der MTU Aero Engines AG, hat überraschend angekündigt, seinen bis Ende 2025 laufenden Vertrag nicht zu verlängern. Der seit Januar 2023 amtierende Chef des Triebwerksherstellers informierte den Aufsichtsratsvorsitzenden am Mittwoch über seine Entscheidung. Wagner plant, sich neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb des Unternehmens zu widmen. Diese unerwartete Entwicklung hat den Aufsichtsrat dazu veranlasst, sich umgehend mit der Nachfolgeregelung zu befassen.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Nachricht über Wagners bevorstehenden Abgang hatte zunächst keine signifikanten Auswirkungen auf den Aktienkurs von MTU Aero Engines. Am Handelstag bewegte sich die Aktie nur geringfügig und notierte bei 307,10 Euro, was einem leichten Plus von 0,4 Prozent entspricht. Analysten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 307,30 Euro für die MTU-Aktie aus. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 13,25 Euro je Aktie.

