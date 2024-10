Die K&S-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag spürbare Einbußen an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel rutschte der Kurs um 1,3 Prozent auf 11,17 Euro ab, wobei das Handelsvolumen bei knapp 100.000 Aktien lag. Diese Entwicklung reiht sich in einen längerfristigen Abwärtstrend ein, der die Aktie mittlerweile mehr als 30 Prozent unter ihr 52-Wochen-Hoch von 16,33 Euro drückt.

Analysten senken Erwartungen

Trotz einer leichten Verbesserung der Quartalszahlen - der Umsatz stieg um 5,81 Prozent auf 873,80 Millionen Euro - bleiben die Aussichten gedämpft. Analysten haben ihre Dividendenprognose für das laufende Jahr drastisch von 0,700 Euro auf 0,114 Euro je Aktie gesenkt. Auch das durchschnittliche Kursziel wurde auf 10,94 Euro nach unten korrigiert, was weiteres Abwärtspotenzial suggeriert. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von lediglich 0,220 Euro je Aktie, was die herausfordernde Marktsituation für den Düngemittelhersteller unterstreicht.

K&S Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...