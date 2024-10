Die neueste Cisco-Umfrage zum Verbraucherdatenschutz 2024 zeigt einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Bewusstsein für Datenschutzrechte und dem Vertrauen in KI-Technologien. 53% der Verbraucher sind sich mittlerweile ihrer nationalen Datenschutzgesetze bewusst, was zu einem erhöhten Vertrauen in den Schutz ihrer Daten führt. Insbesondere informierte Konsumenten fühlen sich deutlich sicherer im Umgang mit ihren persönlichen Informationen.

Chancen und Herausforderungen der generativen KI

Die Studie offenbart, dass 63% der Befragten KI als nützlich für die Verbesserung ihres Lebens betrachten. Die Nutzung von generativer KI hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt, wobei 23% der Teilnehmer diese Technologie regelmäßig nutzen. Allerdings geben 30% der Nutzer an, persönliche oder vertrauliche Informationen in GenAI-Tools einzugeben, obwohl 84% besorgt sind, dass diese Daten öffentlich werden könnten. Diese Erkenntnisse unterstreichen die Notwendigkeit für Unternehmen, KI ethisch und verantwortungsvoll einzusetzen, um das Vertrauen der Verbraucher zu stärken und gleichzeitig innovative Technologien voranzutreiben.

