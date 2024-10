Die Hannover Rück-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen Rückgang im XETRA-Handel. Der Kurs fiel um 0,5 Prozent auf 243,30 Euro, nachdem er zwischenzeitlich sogar auf 241,30 Euro abgerutscht war. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigt sich die Aktie im Jahresvergleich robust: Mit einem aktuellen Kurs von 23,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 196,25 Euro demonstriert das Papier seine Widerstandsfähigkeit. Analysten bleiben optimistisch und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 266,71 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert.

Starke Quartalsergebnisse und Dividendenaussichten

Im vergangenen Quartal überzeugte Hannover Rück mit einem Gewinn pro Aktie von 5,00 Euro, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 3,94 Euro darstellt. Der Umsatz wuchs um 10,53 Prozent auf 6,80 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 18,93 Euro je Aktie. Aktionäre dürfen sich zudem auf eine voraussichtliche Dividendenerhöhung von 7,20 Euro im Vorjahr auf 8,61 Euro in diesem Jahr freuen, was die attraktive Ertragslage des Unternehmens unterstreicht.

