Airbus, der führende Flugzeughersteller Europas, steht vor bedeutenden Veränderungen in der Unternehmensführung. Lars Wagner, derzeit noch Vorstandsvorsitzender bei MTU, wird nach Ablauf seines Vertrages Ende 2025 die Leitung der Verkehrsflugzeugsparte bei Airbus übernehmen. Diese strategische Personalie könnte die zukünftige Ausrichtung des Konzerns maßgeblich beeinflussen. Gleichzeitig plant Airbus, Guillaume Faury als CEO des Gesamtkonzerns bei der Hauptversammlung 2025 zur Wiederwahl vorzuschlagen, was für Kontinuität in der obersten Führungsebene sorgen soll.

Finanzielle Entwicklung und Marktausblick

Die jüngsten Finanzergebnisse von Airbus zeigen ein gemischtes Bild: Während der Nettogewinn in den ersten neun Monaten um 22% auf 1,808 Milliarden Euro sank, stiegen die Umsätze um 5% auf 44,514 Milliarden Euro. Die Auftragslage bleibt mit einem Auftragsbestand von 8.749 Verkehrsflugzeugen robust, obwohl die Neubestellungen im Vergleich zum Vorjahr zurückgingen. Angesichts geopolitischer Unsicherheiten und spezifischer Herausforderungen in der Lieferkette konzentriert sich das Unternehmen auf die Steigerung der Flugzeugauslieferungen und die Transformation der Verteidigungs- und Raumfahrtsparte.

Anzeige

Airbus-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Airbus-Analyse vom 31. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Airbus-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Airbus-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 31. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Airbus: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...