Die Alphabet-Aktie verzeichnete einen beeindruckenden Anstieg von 6,3% nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen für das dritte Quartal 2024. Der Technologieriese übertraf die Markterwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutlich. Der Umsatz stieg um 15% auf 88,27 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn je Aktie mit 2,14 Dollar die Prognosen übertraf. Besonders das Werbegeschäft und die Cloud-Sparte trugen maßgeblich zum Wachstum bei. Die positiven Ergebnisse hatten auch Auswirkungen auf den breiteren Markt, wobei der Nasdaq Composite Index leicht um 0,1% zulegte.

Innovationen stärken Marktposition

Alphabets Erfolg basiert auf einem vielschichtigen Ansatz, der das Kerngeschäft der Online-Werbung mit innovativen Entwicklungen in den Bereichen Cloud-Computing und KI-gestützte Dienste verbindet. Die nahtlose Integration fortschrittlicher Technologien in bestehende Produkte verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil. Analysten zeigen sich optimistisch für die weitere Entwicklung und haben ihre Kursziele angehoben. Die Fortschritte im Bereich Künstliche Intelligenz zahlen sich zunehmend aus und festigen Alphabets führende Position in diesem zukunftsträchtigen Sektor.

