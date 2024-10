Der US-Pharmariese Eli Lilly and musste im dritten Quartal 2024 einen herben Rückschlag hinnehmen. Trotz eines Umsatzanstiegs um 20% auf 11,4 Milliarden Dollar blieben die Erlöse hinter den Erwartungen zurück. Besonders die Verkäufe der wichtigen Diabetes- und Abnehmmittel Mounjaro und Zepbound enttäuschten. Als Reaktion senkte das Unternehmen seine Jahresprognose für den Umsatz auf 45,4 bis 46,0 Milliarden Dollar.

Aktie unter Druck

Die Börse reagierte äußerst negativ auf die Neuigkeiten. Der Aktienkurs von Eli Lilly and brach zeitweise um bis zu 15% ein, was einem Wertverlust von etwa 90 Milliarden Dollar entspricht. Trotz der Erholung auf ein Minus von 10% rutschte der Konzern in der Rangliste der wertvollsten US-Unternehmen auf Platz zehn ab. Der Wettbewerb mit dem dänischen Konkurrenten im lukrativen Markt für Abnehmmittel, dem Analysten bis 2030 ein Volumen von 130 Milliarden Dollar zutrauen, bleibt intensiv.

Anzeige

Eli Lilly and-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Eli Lilly and-Analyse vom 31. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Eli Lilly and-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Eli Lilly and-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 31. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Eli Lilly and: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...