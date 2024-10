DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Diwali" geschlossen.

TAGESTHEMA I

Siemens übernimmt Altair Engineering für 113 Dollar je Aktie, entsprechend einem Unternehmenswert von etwa 10 Milliarden Dollar. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 19 Prozent auf den "unbeeinflussten" Schlusskurs von Altair am 21. Oktober, dem letzten Handelstag vor Medienberichten über eine mögliche Transaktion, wie Siemens mitteilte. Altair sei ein führender Anbieter von Software für Computational Science und Künstliche Intelligenz (KI). Siemens rechnet infolge der Übernahme mit signifikanten Kosten- und Umsatzsynergien. Über Verhandlungen zwischen Siemens und Altair über eine Übernahme hatte in der vergangenen Woche zuerst die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet.

TAGESTHEMA II

Airbus hat im dritten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet und hat die Jahresprognose bestätigt. Airbus rechnet im Gesamtjahr 2024 weiterhin mit einem Rückgang des bereinigten EBIT auf 5,5 von 5,84 Milliarden im Vorjahr. Beim freien Cashflow vor Kundenfinanzierungen peilt das Unternehmen rund 3,5 nach 4,53 Milliarden an. Bis zum Jahresende will Airbus 770 Flugzeuge ausliefern, in den ersten neun Monaten wurden 497 Maschinen an Kunden übergeben.

Nachfolgend die Ditittquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in EURnsc

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj 3Q24 ggVj 3Q23 Umsatz 15.689 +5% 15.302 +2,7% 14.897 EBIT bereinigt 1.407 +39% 1.201 +19% 1.013 EBIT 1.234 +50% 1.196 +45% 825 Ergebnis nach Steuern/Dritten 983 +22% 918 +14% 806 Ergebnis je Aktie 1,24 +22% 1,18 +16% 1,02 Freier Cashflow -316 -- -355 -- -531

AUSBLICK UNTERNEHMEN

SCOUT24 (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz 144 +8% 9 133 EBITDA* 87 +12% 8 78 EBITDA-Marge* 60,6 -- 8 58,8 Ergebnis nach Steuern 50 +8% 6 46 Ergebnis je Aktie 0,69 +11% 5 0,62

Weitere Termine:

06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q

07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Trading Update 3Q

07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 3Q

07:30 AT/Andritz AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 3Q

08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz und Abssatzzahlen 3Q (13:00 Analystenkonferenz)

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q

08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 9M

08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 3Q

08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 3Q

08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q

11:00 GB/Linde plc, Ergebnis 3Q (15:00 Analysten- und Pressekonferenz)

11:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q

12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q

12:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q

12:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q

13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q

21:02 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q

21:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q

21:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Inditex 0,27 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Einzelhandelsumsatz September saisonbereinigt real PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm Import-/Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: -0,4% gg Vm/-1,4% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+0,2% gg Vj -FR 08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: -1,2% gg Vm/+1,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: -1,3% gg Vm/+1,4% gg Vj -EU 11:00 Arbeitsmarktdaten September Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,4% zuvor: 6,4% Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj -IT 11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober PROGNOSE: k.A./+0,8% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+0,7% gg Vj -US 13:30 Arbeitskostenindex 3Q PROGNOSE: +0,9% gg Vq 2. Quartal: +0,9% gg Vq Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 227.000 Persönliche Ausgaben und Einkommen September Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj 14:45 Index Einkaufsmanager Chicago Oktober PROGNOSE: 46,8 zuvor: 46,6

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 19.286,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 5.820,25 -0,5% E-Mini-Future Nsdq-100 20.378,25 -0,8% Nikkei-225 39.081,25 -0,5% Schanghai-Composite 3.282,33 +0,5% Hang-Seng-Index 20.437,10 +0,3% +/- Ticks Bund -Future 131,64 +14 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 19.257,34 -1,1% DAX-Future 19.351,00 -1,1% XDAX 19.251,83 -1,1% MDAX 26.630,86 -1,6% TecDAX 3.349,04 -1,9% EuroStoxx50 4.885,75 -1,3% Stoxx50 4.367,68 -1,4% Dow-Jones 42.141,54 -0,2% S&P-500-Index 5.813,67 -0,3% Nasdaq-Comp. 18.607,93 -0,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,56 -128

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem etwas leichteren Start an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer am Donnerstag. "Die Unsicherheit vor den US-Wahlen ist groß", so ein Marktteilnehmer. Daneben drückten weiter steigende Renditen im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts und schwache Quartalsergebnisse der zyklischen Unternehmen auf die Stimmung. Von den Vorlagen kommen keine Impulse, die die Stimmung drehen könnten: An der Wall Street und an den meisten asiatischen Börsen bröckelten die Kurse ab, Meta und Microsoft gerieten nach ihren Quartalsberichten nachbörslich unter Druck, und bessere chinesische Einkaufsmanagerindizes setzen keine stärkeren Impulse.

Rückblick: Leichter - Im Handel war von Zurückhaltung im Vorfeld der US-Wahlen in der kommenden Woche die Rede. Dazu bremste der Anstieg der Marktzinsen, unter anderem, nachdem die deutschen Verbraucherpreise im Oktober viel stärker als erwartet gestiegen waren, was Zinssenkungshoffnungen dämpfte. Die Deutsche Bank sprach von einer "handfesten negativen Überraschung". Der Mikroelektronik-Hersteller Melexis hatte einen schwachen Ausblick geliefert, worauf der Kurs um 12,7 Prozent absackte. Das zog auch Aktien von Wettbewerbern wie Infineon (-3,5%), STMicro (-3,6%) und Elmos (-6,3%) nach unten. Für GSK ging es nach dem Quartalsbericht 3,1 Prozent nach unten. Der Luxusgüterhersteller Moncler vermeldete einen Umsatzrückgang, worauf der Kurs um 2,6 Prozent nachgab. Tiefrot schlossen ebenfalls nach Campari mit einem Minus von 18,5 Prozent. Im Sog verloren auch Aktien anderer Branchenwerte wie Pernod oder Remy Cointreau deutlich. Auch die Kurse von Bierbrauern gaben nach.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwächer - VW schlossen nach der Zahlenvorlage 1,1 Prozent im Plus. Die Zahlen zeigten eine niedrige Profitabilität, sie lagen Analysten zufolge insgesamt aber im Einklang mit der Erwartung nach der Gewinnwarnung vom 27. September. Stützend wirkte die bestätigte Prognose für 2024. BASF verfehlte laut Jefferies im dritten Quartal mit dem bereinigten EBITDA die Erwartungen, der Kurs gab um 1,7 Prozent nach. Die DHL-Aktie verlor 1,3 Prozent, schloss aber deutlich über dem Tagestief. Der Konzern hatte die Prognosen gesenkt, was am Markt aber überwiegend bereits eingepreist war. Bei Kion (+5,7%) fiel die Gewinnmarge im dritten Quartal besser aus als erwartet. Zugleich grenzte das Unternehmen den Ausblick tendenziell etwas nach oben ein. Ebenfalls nach dem Quartalsbericht legten Fuchs um 1,4 Prozent zu. Grenke brachen um 24,2 Prozent ein, nachdem der Leasinganbieter die Prognose überraschend und deutlich gekappt hatte. Fresenius Medical Care gaben um 5,8 Prozent nach - hier drückten negative Vorgaben des US-Wettbewerbes Devita.

XETRA-NACHBÖRSE

