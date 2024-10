Die Celldex Therapeutics Aktie verzeichnet zum 31. Oktober 2024 einen bemerkenswerten Kursrückgang von 20,59% im letzten Monat. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigt der Biotechnologie-Konzern aus New Jersey weiterhin vielversprechende Fortschritte in seinen klinischen Entwicklungsprogrammen. Besonders hervorzuheben ist der monoklonale Antikörper CDX-0159, der sich derzeit in Phase-II-Studien befindet und auf die Hemmung der Rezeptor-Tyrosinkinase KIT abzielt.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 1,6 Milliarden Euro bleibt Celldex ein bedeutender Akteur im Biotech-Sektor. Der aktuelle Aktienkurs von 24,30 Euro spiegelt jedoch die Herausforderungen wider, denen sich das Unternehmen gegenübersieht. Trotz des jüngsten Rückgangs liegt die Aktie immer noch 13,99% über ihrem 52-Wochen-Tief, was auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit hindeutet.

[...]

Hier weiterlesen