Zum Weltspartag erklärt die FMA in der Reihe "Reden wir über Geld" die österreichische Einlagensicherung für Bankkonten

Wien (APA-ots) - Wenn eine Bank in finanzielle Turbulenzen gerät, schützt die

Einlagensicherung die Kontoinhaber:innen. Anlässlich des Weltspartags am 31. Oktober erklärt die FMA-Reihe für Verbraucher:innen "Reden wir über Geld", wie dieser Schutzmechanismus funktioniert. Alle Banken im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) sind verpflichtet, Mitglied eines Einlagensicherungssystems zu sein. In dieses müssen sie regelmäßig einzahlen, damit das System für den Sicherungsfall gerüstet ist.



Ein Sicherungsfall tritt ein, wenn über eine Bank der Konkurs eröffnet, die Geschäftsaufsicht angeordnet oder behördlich eine Zahlungseinstellung verfügt wird. Gesichert sind

Zahlungsverkehrskonten (also etwa Girokonten, Studentenkonten, Pensionskonten), Sparbücher und Sparkonten, Wertpapier- Verrechnungskonten und Bausparverträge.



Die Einlage samt aufgelaufener Zinsen ist bis zu einer Höhe von 100.000 pro Einleger:in und Bank abgesichert. In bestimmten Fällen gilt für höchstens 12 Monate eine erhöhte Einlagensicherung bis zu einem Betrag von 500.000, etwa bei Guthaben aus dem Verkauf einer privaten Wohnimmobilie oder aus einer Abfertigungsauszahlung. Die Auszahlung erfolgt grundsätzlich innerhalb von sieben Arbeitstagen. Dazu muss der Sicherungseinrichtung ein Konto bekannt gegeben werden, ein Antrag ist aber in der Regel nicht erforderlich.



Zwtl.: Link zu "Reden wir über Geld"



Interessierte Sparer:innen und Anleger:innen finden die aktuelle Ausgabe von "Reden wir über Geld" zum Download auf der Website der FMA unter dem Link: Helm und Gurt fürs Geld - Reden wir über Geld . Alle weiteren Ausgaben finden Sie hier: Startseite - Reden wir über Geld



Informationen zu konkreten Einlagensicherungsfällen sind bei der Einlagensicherung Austria erhältlich: https://einlagensicherung.at/

