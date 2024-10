Die Hecla Mining Aktie verzeichnet am 31. Oktober 2024 einen leichten Rückgang. Nach dem bemerkenswerten Aufschwung von 1,73% am 29. Oktober auf 6,46 EUR, fiel der Kurs heute um 1,57% auf 6,162 EUR. Trotz dieses kurzfristigen Rückgangs zeigt die Aktie eine positive Entwicklung auf Monatssicht mit einem Plus von 2,87%. Bemerkenswert ist auch die Jahresperformance: Mit einem Zuwachs von 55,61% hat sich die Hecla Mining Aktie im vergangenen Jahr äußerst positiv entwickelt.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 3,9 Mrd. EUR bei 620,9 Mio. ausstehenden Aktien. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 0,035 EUR je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 0,64% entspricht. Anleger sollten beachten, dass das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis bei 5,31 liegt, was auf eine [...]

