Der Aktienkurs des Schweizer Nahrungsmittelriesen Nestlé verzeichnet einen leichten Rückgang. Am 31. Oktober 2024 um 10:09 Uhr notierte die Aktie bei 82,04 CHF, was einem Tagesverlust von 0,77% entspricht. Dieser Trend setzt sich fort, nachdem die Aktie in den vergangenen 30 Tagen bereits um 3,86% nachgegeben hat. Trotz der aktuellen Kursschwäche bleibt Nestlé ein Schwergewicht im Lebensmittelsektor mit einer breiten globalen Präsenz und einem diversifizierten Produktportfolio.

Analysten bewerten Nestlé neutral

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat kürzlich seine Einstufung für Nestlé mit einem Kursziel von 100 Franken auf "Neutral" belassen. Diese Bewertung spiegelt die stabile Marktposition des Unternehmens wider, deutet jedoch auch auf begrenzte kurzfristige Wachstumsaussichten hin. Anleger sollten die kommenden Unternehmensmeldungen im Auge behalten, um mögliche Katalysatoren für [...]

