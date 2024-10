Die Arbor Metals Aktie setzt ihren Abwärtstrend an der Börse fort. Am 30. Oktober 2024 verzeichnete das Wertpapier einen Rückgang von 1,56% auf 0,2525 EUR. Dieser jüngste Kursrückgang reiht sich in eine Serie von Verlusten ein, die das Unternehmen in den letzten Wochen erlitten hat. Die Marktkapitalisierung des kanadischen Explorationsunternehmens beläuft sich derzeit auf 17,7 Millionen EUR bei 68,7 Millionen ausstehenden Aktien.

Düstere Aussichten für Arbor Metals

Die Performance der Aktie gibt Anlass zur Sorge: Innerhalb des letzten Monats verzeichnete sie einen Verlust von 4,67%, während der Jahresvergleich mit einem Minus von 72,31% noch drastischer ausfällt. Trotz eines leichten Anstiegs über dem 52-Wochen-Tief bleibt die Aktie weit unter ihrem Höchststand. Angesichts dieser Entwicklung [...]

