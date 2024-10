Aptiv PLC, ein globaler Technologiekonzern für die Automobilindustrie, hat im dritten Quartal 2024 trotz herausfordernder Marktbedingungen einen Rekordgewinn erzielt. Der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg auf 1,83 US-Dollar, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Obwohl der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 5% auf 4,9 Milliarden US-Dollar zurückging, konnte das Unternehmen durch operative Verbesserungen und Kosteneinsparungen seine Profitabilität steigern. Die bereinigte operative Marge erhöhte sich auf 12,2%, was die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells von Aptiv unterstreicht.

Ausblick und Aktienrückkäufe

Für das Gesamtjahr 2024 passte Aptiv seinen Ausblick aufgrund von Produktionskürzungen bei Kunden und einer allgemeinen Schwäche in der Automobilproduktion an. Trotz dieser kurzfristigen Herausforderungen bleibt das Management zuversichtlich hinsichtlich der langfristigen Trends in den Bereichen Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und Konnektivität. Bemerkenswert ist auch das umfangreiche Aktienrückkaufprogramm: Allein im dritten Quartal wurden Aktien im Wert von 2,32 Milliarden US-Dollar zurückgekauft, was das Vertrauen des Unternehmens in seine zukünftige Entwicklung unterstreicht.

