Norwegian Cruise Line Holdings verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen Rekordumsatz von 2,81 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn belief sich auf 474,9 Millionen Dollar oder 0,95 Dollar pro Aktie, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Die starke Performance wurde durch robuste Nachfrage und Preisgestaltung in allen Einsatzgebieten, insbesondere in Alaska und Kanada-Neuengland, sowie durch erhöhte Bordausgaben getrieben.

Optimistischer Ausblick für das Gesamtjahr

Aufgrund der positiven Entwicklung hat das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 zum vierten Mal angehoben. Die Kreuzfahrtgesellschaft erwartet nun ein bereinigtes EBITDA von etwa 2,425 Milliarden Dollar, was einer Steigerung von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Buchungslage bleibt stark, mit einem Rekordstand bei den Vorauszahlungen für Tickets. Diese Faktoren spiegeln die anhaltende Erholung der Kreuzfahrtbranche wider und positionieren Norwegian Cruise Line für weiteres Wachstum.

